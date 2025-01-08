Школьников села Варна кормили с нарушением санитарных норм

По информации областной прокуратуры, сотрудники пищеблока образовательной организации для приготовления еды использовали посуду из алюминия. Также выяснилось, что кухонная утварь не просушивалась между приемами пищи. Более того, в столовой не хватало мест для того, чтобы правильно организовать питание трем сменам.