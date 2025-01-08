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Школьников села Варна кормили с нарушением санитарных норм

В общеобразовательной школе сотрудники Роспотребнадзора провели проверку. С ее результатами поделились в прокуратуре Челябинской области.

Источник: РИА "Новости"

Надзорные ведомства уделили внимание тому, как в учреждениях села Варна соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство. Как оказалось, нарушения были допущены в одной из школ.

По информации областной прокуратуры, сотрудники пищеблока образовательной организации для приготовления еды использовали посуду из алюминия. Также выяснилось, что кухонная утварь не просушивалась между приемами пищи. Более того, в столовой не хватало мест для того, чтобы правильно организовать питание трем сменам.

Нарушения обнаружились еще в одной школе. Здесь оказалось, что перемены, во время которых кушают дети, длятся 15 минут вместо положенных 20 минут. Также в самом пищеблоке не хватает персонала.

Директорам школ, где нашли недочеты, прокуратура внесла представления об устранении нарушений.

образование
Роспотребнадзор