Школьников села Варна кормили с нарушением санитарных норм

Надзорные ведомства уделили внимание тому, как в учреждениях села Варна соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство. Как оказалось, нарушения были допущены в одной из школ.
По информации областной прокуратуры, сотрудники пищеблока образовательной организации для приготовления еды использовали посуду из алюминия. Также выяснилось, что кухонная утварь не просушивалась между приемами пищи. Более того, в столовой не хватало мест для того, чтобы правильно организовать питание трем сменам.
Нарушения обнаружились еще в одной школе. Здесь оказалось, что перемены, во время которых кушают дети, длятся 15 минут вместо положенных 20 минут. Также в самом пищеблоке не хватает персонала.
Директорам школ, где нашли недочеты, прокуратура внесла представления об устранении нарушений.