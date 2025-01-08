«Взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населённого пункта Курахово Донецкой Народной Республики», — доложили в ведомстве.
Сообщается, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли урон двум механизированным и одной аэромобильной бригаде ВСУ в окрестностях Северска, Белогоровки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отражены три контратаки противника, в результате которых потери украинской стороны составили свыше 280 человек. Кроме того, уничтожены танк, боевая машина пехоты, американский бронетранспортёр М113, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
Ранее стало известно, что большое число военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен к ВС России после неудавшихся попыток контратаковать на территории РФ. Напомним, что ВСУ утром 5 января попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако ВС РФ успешно отбили контратаки. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о кладбище военной техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. Выяснилось, что украинские войска перед контратаками под Курском послали шар-террорист в разведку боем.