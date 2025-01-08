Начальник ГАИ Башкирии обратился к автомобилистам

— Водителям необходимо при движении в условиях плохой видимости воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу, — отметил начальник ГАИ. — Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям. Уделите внимание техническому состоянию автомобиля.