Начальник ГАИ Башкирии обратился к автомобилистам

В четверг, 9 января, в Башкирии ухудшится погода. В республике пойдет мокрый снег, на некоторых участках дорог возникнут снежные заносы, гололедица и сильный боковой ветер. Порывы ветра будут достигать 21 м/с.
На отдельных участках дорог ухудшится видимость в снеге до 500−1000 метров.
Главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, обратился с рекомендациями к автомобилистам.
— Водителям необходимо при движении в условиях плохой видимости воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу, — отметил начальник ГАИ. — Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям. Уделите внимание техническому состоянию автомобиля.
Кроме того, пешеходам Владимир Севастьянов рекомендовал переходить проезжую часть аккуратнее и не оставлять без внимания детей.
Он добавил, что водители, попавшие в трудную ситуацию, могут круглосуточно звонить в госавтоинспекцию по номерам: