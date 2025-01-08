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Начальник ГАИ Башкирии обратился к автомобилистам

В четверг, 9 января, в Башкирии ухудшится погода.

Сейчас в Ричмонде: -6° 2 м/с 86% 763 мм рт. ст. +1°

В четверг, 9 января, в Башкирии ухудшится погода. В республике пойдет мокрый снег, на некоторых участках дорог возникнут снежные заносы, гололедица и сильный боковой ветер. Порывы ветра будут достигать 21 м/с.

На отдельных участках дорог ухудшится видимость в снеге до 500−1000 метров.

Главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, обратился с рекомендациями к автомобилистам.

— Водителям необходимо при движении в условиях плохой видимости воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу, — отметил начальник ГАИ. — Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям. Уделите внимание техническому состоянию автомобиля.

Кроме того, пешеходам Владимир Севастьянов рекомендовал переходить проезжую часть аккуратнее и не оставлять без внимания детей.

Он добавил, что водители, попавшие в трудную ситуацию, могут круглосуточно звонить в госавтоинспекцию по номерам: 8 (347) 235−84−02, 233−27−31.