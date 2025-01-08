Синоптик рассказал, как долго в Петербурге продлится оттепель

«Сегодня в городе до +1 градуса, 9 января, +1…+2 градуса и на этом пока всё, — отметил синоптик. — Оттепель в Санкт-Петербурге продлится пару дней, а потом понижение температуры, пусть пока и небольшое, но слабый минус будет держаться и в городе».