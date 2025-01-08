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Синоптик рассказал, как долго в Петербурге продлится оттепель

Прогноз дал Александр Колесов.

Сейчас в Ричмонде: -6° 2 м/с 86% 763 мм рт. ст. +1°
Источник: Аргументы и факты

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что оттепель в Северной столице продлится всего пару дней. И уже в скором времени столбики термометров покажут минусовую температуру.

«Сегодня в городе до +1 градуса, 9 января, +1…+2 градуса и на этом пока всё, — отметил синоптик. — Оттепель в Санкт-Петербурге продлится пару дней, а потом понижение температуры, пусть пока и небольшое, но слабый минус будет держаться и в городе».

Также Колесов пояснил, что следующий циклон придет к нам 10 января — снега станет еще больше, предварительно на 10−15 сантиметров.

«Следующая оттепель планируется только на старый Новый год и там опять со снегом, но ещё далеко, так что есть время понаблюдать за развитием атмосферных процессов», — сказал Колесов.