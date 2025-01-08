АСТАНА, 8 янв — Sputnik. В Уральске водители пассажирских автобусов объявили забастовку, сообщил местный новостной портал «Мой город».
Утром 8 января они не вышли на линию, обслуживают сразу несколько протяженных и больших маршрутов. Это: № 3, 35, 14, 3К и 51.
От руководства ТОО «Алый парус», которому принадлежит автопарк, водители потребовали решить ряд проблем. Работники не могут обратиться в больницы, так как отчислений по медицинской страховке не было почти полгода. Также им отказывают в выдаче кредитов из-за отсутствия отчислений в пенсионный фонд.
«В течение шести месяцев у нас отсутствуют социальные и медицинские отчисления. Ребята болеют, вызывают “скорую”, но их не принимают и не лечат без ОСМС. Не делают отчислений на пенсионку. Зарплату выплачивают, но опять с задержкой. В других компаниях получают до 10 числа, а мы после 20-го. Иногда выплачивают не сразу, по 70% или 50%. Нам говорят, “поймите ситуацию” и “не перечисляют с акимата”. Прошло полгода, как это понять? У всех есть кредиты, семьи, потребности: оплачивать за квартиру, одеваться, покупать продукты. На Новый год некоторые компании своим сотрудникам дают подарки и авансы, а у нас такого нет».
Проблемой для водителей являются и отпускные.
"Те, кто вышли в отпуск в марте прошлого года, до сих пор их не получили. Говорили, что отпускные будут выдавать по двум работникам, вот двум дали и все на этом. У нас до этого проходили собрания, но нам просто давали обещания и ничего больше, — отметил водитель маршрутного автобуса № 3.
По словам работников, с утра приезжали представители ЖКХ и сказали, что за не выход на линии их накажут штрафом. По плану на линию должны ежедневно выезжать 20 автобусов, но с декабря выходит по 10−15. Опять же руководство объясняет это тем, что нет средств на ГСМ. Водители надеются на решение накопившихся проблем. Они говорят, что работать водителем за рулём по 12 часов — это адский труд. Водители, которые живут вдали от базы, встают в 4−5 утра.
Прокомментировал ситуацию заместитель акима Уральска Азамат Халелов.
«Автопарк обслуживает порядка 7 городских маршрутов. Все маршруты являются социально-значимыми, обслуживают пригород: Птицефабрику, Круглоозерное, Мичурино. Эти маршруты субсидируются государством. Будем решать проблемы, все упирается в один факт — компания не получает всех субсидий от государства, которые должны получать. Всем шести перевозчикам в год выплачиваем 2−5 миллиардов тенге».
При этом, доля субсидий ТОО «Алый парус» — 400 миллионов тенге (578,5 тысяч долларов) в год, рассказали в акимате. Ежемесячно 38−40 миллионов тенге (72−75,8 тысяч долларов). На сегодняшний день государство охватывает 70% субсидий от должного объема.
Также он отметил, что не выход на линию — является основанием для штрафа, но учитывая социальный характер вопроса, такие меры принимать не будут.
Позже с акиматом договорились, что водители автобусов садятся в автобусы и выезжают на линии. Из-за срыва некоторые граждане не добрались до работы или опоздали, поэтому мы от руководства города приносим извинения.
Задолженность по отчислениям у компании-перевозчика составляет примерно 60 миллионов тенге (113,7 тысяч долларов). Все маршруты города являются убыточными, отметил заместитель акима города.