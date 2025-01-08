В Уральске водители пассажирских автобусов объявили забастовку

«В течение шести месяцев у нас отсутствуют социальные и медицинские отчисления. Ребята болеют, вызывают “скорую”, но их не принимают и не лечат без ОСМС. Не делают отчислений на пенсионку. Зарплату выплачивают, но опять с задержкой. В других компаниях получают до 10 числа, а мы после 20-го. Иногда выплачивают не сразу, по 70% или 50%. Нам говорят, “поймите ситуацию” и “не перечисляют с акимата”. Прошло полгода, как это понять? У всех есть кредиты, семьи, потребности: оплачивать за квартиру, одеваться, покупать продукты. На Новый год некоторые компании своим сотрудникам дают подарки и авансы, а у нас такого нет».