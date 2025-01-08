Жителей Башкирии предупредили о предстоящем ухудшении погоды.

Завтра, 9 января, в Башкирии ожидается облачная погода. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами прогнозируется метель, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. В южных районах пройдет небольшой снег.