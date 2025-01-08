Жителей Башкирии предупредили о предстоящем ухудшении погоды.

Госкомитет РБ по ЧС, основываясь на данных синоптиков, предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий.
Завтра, 9 января, в Башкирии ожидается облачная погода. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами прогнозируется метель, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. В южных районах пройдет небольшой снег.
Ветер южный, юго-западный 9−14 метров в секунду, местами порывы до 16−21 метра в секунду. Температура воздуха ночью −2, −7 градусов, местами до −12, днём 0, −5 градусов.
В Уфе завтра ожидается облачная погода. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололёд, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный 9−14 метров в секунду, местами порывы до 16−21 метров в секунду. Температура воздуха ночью −3, −5 градусов, днём 0, −2.