Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Башкирии предупредили о предстоящем ухудшении погоды

Жителей Башкирии предупредили о предстоящем ухудшении погоды.

Сейчас в Ричмонде: -6° 2 м/с 86% 763 мм рт. ст. +1°
Источник: Башинформ

Госкомитет РБ по ЧС, основываясь на данных синоптиков, предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий.

Завтра, 9 января, в Башкирии ожидается облачная погода. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами прогнозируется метель, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. В южных районах пройдет небольшой снег.

Ветер южный, юго-западный 9−14 метров в секунду, местами порывы до 16−21 метра в секунду. Температура воздуха ночью −2, −7 градусов, местами до −12, днём 0, −5 градусов.

В Уфе завтра ожидается облачная погода. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололёд, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный 9−14 метров в секунду, местами порывы до 16−21 метров в секунду. Температура воздуха ночью −3, −5 градусов, днём 0, −2.