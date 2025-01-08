Вспышка метапневмовируса: введут ли ограничения в школах Казахстана

«Вышел ответ, не только для нас, но и для других стран. В ВОЗ сказали, что не надо паниковать, этот вирус уже десятилетиями есть в странах и есть лечение — нужно делать профилактические мероприятия. Поэтому мы исходим из этого. В целом, это обычное явление, это период, который мы вместе должны пережить», — дополнила она.