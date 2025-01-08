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Вспышка метапневмовируса: введут ли ограничения в школах Казахстана

Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве 8 января 2025 года ответил, планируется ли принимать какие-то ограничения в школах Казахстана из-за метапневмовируса, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Глава Минпросвещения подчеркнул, что образовательная система нашей страны демонстрирует высокую готовность к различным вызовам — это опыт, накопленный во время пандемии 2020 года.

«Поэтому все колледжи, школы полностью оборудованы всеми необходимыми предметами для готовности к данной ситуации. Но на сегодняшний день, я думаю, нужно ждать решение Министерства здравоохранения. Мы к различным вызовам готовы», — сказал Гани Бейсембаев.

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова озвучила, что на днях Минздрав Казахстана обратился в ВОЗ.

«Вышел ответ, не только для нас, но и для других стран. В ВОЗ сказали, что не надо паниковать, этот вирус уже десятилетиями есть в странах и есть лечение — нужно делать профилактические мероприятия. Поэтому мы исходим из этого. В целом, это обычное явление, это период, который мы вместе должны пережить», — дополнила она.

В начале 2025 года в Китае зафиксировали вспышку метапневмовирусной инфекции. Подобные новости вызвали беспокойство и бурные обсуждения. Но специалисты поспешили объяснить, что это не новая угроза, а сезонное явление, знакомое многим.

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