Вспышка метапневмовируса: введут ли ограничения в школах Казахстана

Глава Минпросвещения подчеркнул, что образовательная система нашей страны демонстрирует высокую готовность к различным вызовам — это опыт, накопленный во время пандемии 2020 года.
«Поэтому все колледжи, школы полностью оборудованы всеми необходимыми предметами для готовности к данной ситуации. Но на сегодняшний день, я думаю, нужно ждать решение Министерства здравоохранения. Мы к различным вызовам готовы», — сказал Гани Бейсембаев.
Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова озвучила, что на днях Минздрав Казахстана обратился в ВОЗ.
«Вышел ответ, не только для нас, но и для других стран. В ВОЗ сказали, что не надо паниковать, этот вирус уже десятилетиями есть в странах и есть лечение — нужно делать профилактические мероприятия. Поэтому мы исходим из этого. В целом, это обычное явление, это период, который мы вместе должны пережить», — дополнила она.
В начале 2025 года в Китае зафиксировали вспышку метапневмовирусной инфекции. Подобные новости вызвали беспокойство и бурные обсуждения. Но специалисты поспешили объяснить, что это не новая угроза, а сезонное явление, знакомое многим.