Росстат подсчитал миграционную убыль в Волгоградской области

Однако среди регионов ЮФО только в Волгоградской области больше людей уехало, чем приехало. Во всех остальных субъектах фиксировался миграционный прирост. Самый большой миграционный прирост — в Краснодарском крае. Этот регион выбрали своим местом жительства 139775 человек, а уехали отсюда 112439 человек. Прирост зафиксирован на планке 27336 человек.