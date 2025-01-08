Самарцев удивила стоимость билетов в кино в период новогодних праздников

Жители Самары в период новогодних праздников старались найти различные развлечения. Горожан удивила стоимость билетов в кино, об этом они сообщили пользователи социальных сетей.
— Приехали в кинотеатр, очереди длинные, а цены на билеты заоблачные — от 500−600 рублей и выше. Купить билеты на семью из 4 человек — уже проблемно, хотя премьерные дни многих фильмов давно прошли, — отметили горожане.
Напомним, в областной столице местные жители смогли посетить сразу несколько открытых развлекательных площадок для проведения новогодних праздников. Самарцы смогли не только прогуляться по контактному зоопарку, но и покормить с рук ламу, прокатиться на оленьих упряжках.