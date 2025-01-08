Петербургские дворы 8 января чистят от снега почти 900 единиц техники

Также на линию вышли 898 единиц техники, задействованы 632 единицы малой механизации, рассказали в Жилищном комитете города.
Кроме того, отмечается, что за сутки использовали 935 тонн противогололедных материалов. Очищено почти 17 тыс. «квадратов» внутриквартальных территорий, вывезено 1,2 тыс. «кубов» снега.
С учетом «температурных качелей» и потепления главными задачами остаются прометание территории с последующей обработкой противогололедными материалами, очистка подходов к парадным и контейнерным площадкам, уборка снега и наледи на кровлях жилых домов.