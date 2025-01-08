Родная сестра создателя ChatGPT обвинила его в изнасиловании

«Моя сестра подала на меня в суд. Это заявление от моей мамы, братьев и меня… Энни сделала глубоко обидные и совершенно ложные заявления о нашей семье, особенно о Сэме. Мы решили не отвечать публично из уважения к её частной жизни и нашей собственной. Однако теперь она подала в суд на Сэма, и мы чувствуем, что у нас нет выбора, кроме как заняться этим», — написал Альтман в соцсети X от имени семьи.