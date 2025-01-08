Омск в статусе молодежной столицы России украсят муралы в виде солнышка

«Это мой первый серьезный опыт в граффити. Такие муралы — это свежая идея, и они привлекут внимание молодежи к пространству “306 квадратов”. Я уверена, что этот год будет полон мероприятий, и Омск раскроется для молодежи», — поделилась студентка Александра Сафронова.