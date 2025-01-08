Омск в статусе молодежной столицы России украсят муралы в виде солнышка

В рамках года молодежной столицы России Омск начинают украшать яркими муралами с изображением солнца. Это изображение было выбрано не случайно, ведь слоган, с которым Омск выиграл статус как раз и был связан с этой звездой. Муралы украсят холл молодежного пространства «306 квадратов».
«Сегодня мы создаем граффити с символами молодежной столицы. Уверен, что это звание подарит Омску большие перспективы, поспособствует развитию городской среды, привлечет туристов. А мы, конечно, продолжим продвигать уличное искусство в регионе! Ребята увлечены, и я выражаю благодарность Виталию Хоценко и Ивану Колеснику за их поддержку уличного искусства в регионе», — рассказал омский граффитист Эдвин Франк.
Участники молодежных объединений прошли инструктаж по работе с красками и сразу же применили полученные знания на практике.
«Это мой первый серьезный опыт в граффити. Такие муралы — это свежая идея, и они привлекут внимание молодежи к пространству “306 квадратов”. Я уверена, что этот год будет полон мероприятий, и Омск раскроется для молодежи», — поделилась студентка Александра Сафронова.
Добавим, что Омск получил статус молодежной столицы России, разделив первое место с Пермью.