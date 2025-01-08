Куда пойти в Петербурге в последний день каникул: выставка-игра, дудук с оркестром, День фигурного катания

«С Петербургом ужасно сложно — здесь всё уже было, всё уже сказано и перечувствовано, — делится автор. — Вообще непонятно, как его снимать и какими словами про него говорить. Мне сейчас не нравится ни один фотограф, снимающий город (включая меня) — всё ужасно вторично. Каждый двор-колодец, каждую подворотню и трещинку уже обснимали. Как будто здесь нет больше образов, не превратившихся в штамп, не растиражированных на сумках и кружках для туристов. Говорить чужими словами — страшная пошлость, но изобрести свои слова (только искренние и простые, без ложной многозначительности) не получается».