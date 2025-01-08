Куда пойти в Петербурге в последний день каникул: выставка-игра, дудук с оркестром, День фигурного катания

Если вы с детьми — отправляйтесь в Музей Анны Ахматовой на выставку-игру «А Гильгамеш выйдет?» Историю о шумерском царе, написанную аж в
Сегодня в Академии фигурного катания на коньках в 15:00 начнется праздничная программа по случаю Дня фигурного катания (отмечается впервые). Будет «Золушка» на льду от детского театра «Маска», выступление фигуристов из спортивного клуба Тамары Москвиной и СК «Мастер», а также мастер-класс от двукратного чемпиона Европы Александра Смирнова. Вход свободный. 0+
В Мраморном дворце в последние дни прошлого года открыли выставку «О Родине, о жизни, о себе. Художественное наследие Белгородской земли». На ней представлена живопись и скульптура конца 1940-х — начала 1990-х из коллекции Белгородского государственного художественного музея. Музей был образован в 1983 году, в составе собрания — произведения
А в галерее «Борей» проходит традиционная большая выставка объединения PARAZIT под названием «Айболит 2024». «Обдумывая тему, я понял, что такое название, в котором первый слог — это междометие, вопль от боли — как нельзя лучше подходит нашему времени, где одной из форм работы может выступить нарочитый дебилизм, — комментирует художник Семен Мотолянец. — Валяние дурака и уход в безумность — это возможность высказать то, что вертится на языке, но трудно для произношения. Буффонада, фарс вместо слез и стенаний. Сказка как перенос извечных вопросов противоборства добра и зла в плоскость нереального, потому что реальность пугает своей неопределенностью». 18+
В Музее театрального и музыкального искусства продолжается выставка «Казус Мейерхольда, или “Ревизора” хочется всегда», открытая в рамках фестиваля «Дягилев
Во Дворце Белосельских-Белозерских можно послушать дудук с оркестром. В программе — самое популярное из Баха, Шуберта, Рахманинова, Пьяццоллы, армянские мелодии и саундтреки из голливудских фильмов «Гладиатор», «Титаник», «Список Шиндлера». Исполняют Olympic Orchestra и Арсен Костанян (дудук, шви). Начало в 19:00, 6+.
А в Театре имени Ленсовета есть билеты спектакль Айдара Заббарова «Воскресение» по Льву Толстому с Ильей Делем. Начало в 18:00, 18+
Наконец, можно просто напоследок перед рабочими будними прогуляться по украшенному Петербургу. Если пойдете по многолюдному Невскому — спрячьтесь от толпы на чуть-чуть в Ротонду отделения Библиотеки имени Маяковского на Невском, 20: там последние дни проходит выставка фотографа Марии Павловской, которая специализируется на портретной фотографии, а в работе использует, в основном, плёнку. Ее выставка называется «Это всё уже было». Вход свободный, 12+.
«С Петербургом ужасно сложно — здесь всё уже было, всё уже сказано и перечувствовано, — делится автор. — Вообще непонятно, как его снимать и какими словами про него говорить. Мне сейчас не нравится ни один фотограф, снимающий город (включая меня) — всё ужасно вторично. Каждый двор-колодец, каждую подворотню и трещинку уже обснимали. Как будто здесь нет больше образов, не превратившихся в штамп, не растиражированных на сумках и кружках для туристов. Говорить чужими словами — страшная пошлость, но изобрести свои слова (только искренние и простые, без ложной многозначительности) не получается».