Воронежских автомобилистов предупредили о дожде и мокром снеге на трассе М4 «Дон». Водителей, планирующих дальние поездки, попросили быть внимательными на дороге в среду, 8 января. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».
Непогода также ожидается в Липецкой, Тульской и Московской областях. Днем синоптики прогнозируют дождь, который ночью перейдет в мокрый снег.
Также осадки ожидаются на М-1 «Беларусь», М-11 «Нева», М-12 «Восток», ночью — на М-3 «Украина».
Водителей просят избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.