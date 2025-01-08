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Воронежских автомобилистов предупредили о дожде и мокром снеге на трассе М4«Дон»

Непогода ожидается в течение дня 8 января.

Источник: Комсомольская правда

Воронежских автомобилистов предупредили о дожде и мокром снеге на трассе М4 «Дон». Водителей, планирующих дальние поездки, попросили быть внимательными на дороге в среду, 8 января. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».

Непогода также ожидается в Липецкой, Тульской и Московской областях. Днем синоптики прогнозируют дождь, который ночью перейдет в мокрый снег.

Также осадки ожидаются на М-1 «Беларусь», М-11 «Нева», М-12 «Восток», ночью — на М-3 «Украина».

Водителей просят избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.