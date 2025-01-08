Более 4,5 тысячи человек получили травмы из-за погодных условий в Беларуси

В Беларуси более чем у 4,5 тысячи человек зарегистрированы гололедные травмы с 21 ноября 2024-го, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Больше всего гололедных и холодовых травм получено жителями Витебской и Могилевской областей, где за это время зарегистрировали 1483 и 911 пострадавших соответственно. Также на Гомельщине и Минщине в больницы обратились 698 и 622 человека, у них преимущественно гололедные травмы. В Брестской области таких травм зарегистрировали 327, а в самом Минске — 311. В Гродненской области за два месяца зарегистрированы 189 пациентов с подобными травмами.
Из общего числа обратившихся с гололедными и холодовыми травмами 472 человека были госпитализированы.
— В зимний период количество обращений к медикам из-за травм увеличивается в два-три раза, — обратили внимание в Минздраве.
Также в Гродно одинокий мужчина поджег дверь соседа, который веселился с женой.