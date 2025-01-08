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В Ростове 25 многоквартирных домов остались без отопления

Дефект теплотрассы в Октябрьском районе Ростова оставил без тепла 25 домов.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Ростова из-за дефекта теплотрассы по улице Платона Кляты, 27 без теплоснабжения остались 25 многоквартирных домов. Об этом сообщил в Телеграм и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Батареи оказались холодными в домах, расположенных по улице Платона Кляты.

Коммунальщики уже приступили к восстановительным работам. Однако Сергей Орлов не назвал сроков окончания работ.

Напомним, что прокуратура области занялась проверкой отключения домов от электроснабжения и теплоснабжения в Первомайском и Железнодорожном районах донской столицы.