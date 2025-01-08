В Ростове 25 многоквартирных домов остались без отопления

В Октябрьском районе Ростова из-за дефекта теплотрассы по улице Платона Кляты, 27 без теплоснабжения остались 25 многоквартирных домов. Об этом сообщил в Телеграм и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.