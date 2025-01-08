В какие даты рождаются люди, которым суждено разбогатеть только после 40 лет

Рождённым с цифрой 7 в дате рождения часто удаётся привлекать к себе благосклонность других людей и получать поддержку. Они обладают художественным талантом и творческим мышлением, что может способствовать их карьере в искусстве или развлекательной индустрии. Этим людям многое даётся без особого труда, они добиваются успеха гораздо легче, чем остальные. Причина благополучия заключается в особом обаянии и уникальных личных качествах — доброжелательности и заботливости. ​​Зачастую люди, рождённые 7, 17 или 27-го числа, становятся богатыми и знаменитыми в солидном возрасте. Однако иногда этим счастливчикам может не хватать уверенности в себе и благодарности за то, что уже имеют. Поэтому их главная задача — научиться ценить собственные навыки и достижения. Сильные стороны семёрок: умение дружить, общаться и хранить верность. Взять, например, Владимира Меньшова, который прославился в 1979 году благодаря фильму «Москва слезам не верит» в 40 лет. Мужчина родился 17 сентября 1939 года. В культовом фильме Владимир выступил и как режиссёр, и как актёр (он играет друга Гоши на пикнике). Меньшова заметили не только на родине, но и в Голливуде, о чём красноречиво говорит премия «Оскар», полученная актёром за простое, но трогательное и жизненное кино.