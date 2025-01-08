Котику, который неделю жил с парализованной пермячкой, ищут новый дом

— Однако новых людей он воспринимает с осторожностью и может предупредительно рычать. Для того чтобы привыкнуть к незнакомцам, ему нужно немного времени и, конечно, лакомства. Максик надеется найти новую семью, где его нежный характер и преданность будут оценены по достоинству. Он готов подарить свою любовь и ласку тем, кто откроет свое сердце для этого трогательного котика.