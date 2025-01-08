Котику, который неделю жил с парализованной пермячкой, ищут новый дом

О непростой судьбе пермского котика Максика рассказали волонтеры городского муниципального приюта.
— Максик никогда не был уличным котом — он всегда жил дома и был единственным любимцем своей хозяйки, — написали в своей группе в соцсетях волонтеры. — Его жизнь изменилась, когда женщина перенесла инсульт и долгое время оставалась неподвижной. На протяжении недели Максик не отходил от своей хозяйки, а когда службы вскрыли квартиру, ослабленная женщина, преодолевая последние силы, смогла лишь попросить: «Напоите кота!».
Сейчас волонтеры ищут Максику новую семью и говорят, что он — самый нежный и ласковый кот. Переживший трагедию пушистик любит запрыгивать на колени и громко мурчать.
— Однако новых людей он воспринимает с осторожностью и может предупредительно рычать. Для того чтобы привыкнуть к незнакомцам, ему нужно немного времени и, конечно, лакомства. Максик надеется найти новую семью, где его нежный характер и преданность будут оценены по достоинству. Он готов подарить свою любовь и ласку тем, кто откроет свое сердце для этого трогательного котика.
Кто не остался равнодушен к судьбе кота и хочет забрать его, обращаться в Центр помощи бездомным животным «Муркот» по тел. 8 922 311 67 73.
Новым хозяевам стоит знать, что временно Максик живет без шерсти, но как только она отрастет, он станет настоящим красавцем — рыже-полосатым и большим котом. Котику около 5 лет, он кастрирован, привит и ходит в лоток. Кормить его нужно качественным кормом.