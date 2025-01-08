На границе с Румынией молдаван по три часа снова не выпускают из страны: Куда все массово бегут из Молдовы и как ехать, чтобы не терять время

Погранполиция предупреждает путешественников о пробках на КПП «Леушены» и «Скулены» на выезде из Молдовы.
Пограничники рекомендуют водителям выезжать через КПП «Костешты», «Липканы, “Леова” ПТФ “Кагул” или “Джурджулешты”.
Погранполиция предупреждает путешественников о пробках на КПП «Леушены» и «Скулены» на выезде из Молдовы.
Погранполиция предупреждает путешественников о пробках на КПП «Леушены» и «Скулены» на выезде из Молдовы.
Пограничники рекомендуют водителям выезжать через КПП «Костешты», «Липканы, “Леова” ПТФ “Кагул” или “Джурджулешты”.