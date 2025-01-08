2024 год стал рекордным по числу турпоездок по России

«За 11 месяцев 2024 года туристы совершили почти 80 миллионов поездок по стране, что показывает высокий интерес к путешествиям по России. Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года», — сообщили в аппарате Чернышенко.
По данным Росстата, в прошлом году число поездок составило 79,2 миллиона. Также увеличивается поток иностранных туристов, особенно на Дальнем Востоке: в Хабаровском крае рост составил 204%, в Амурской области — 142%, а в Приморье — 112%, причем большинство путешественников — из Китая.
Между тем в Челябинской области горнолыжный комплекс «Каменный цветок» снова начал свою работу после десятилетнего перерыва. Трасса длиной 850 метров была открыта 21 декабря. Три года назад комплекс, включая отель, был приобретён компанией «Солнечная долина».