2024 год стал рекордным по числу турпоездок по России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что с января по ноябрь 2024 года россияне и иностранцы совершили почти 80 миллионов туристических поездок по стране. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По прогнозам, итоговое количество поездок за год достигнет рекорда в 92 миллиона.