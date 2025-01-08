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В центре Ростова с 11 января круглосуточно запретят парковку

На многих улицах донской столицы также ограничат движение транспорта.

Источник: Аргументы и факты

С 11 января в Ростове-на-Дону запретят остановку и стоянку автомобилей в центре города. Запрет коснётся участка по южной стороне улицы Красноармейская от пер. Островского до пр. Будённовского.

Вводимые ограничения будут действовать круглосуточно. Они связаны с изменением схемы организации дорожного движения для повышения пропускной способности улиц и безопасности движения, сообщает Ростовский департамент автомобильных дорог.

Кроме того, в связи с работами на подземных участках газопровода, на месяц ограничат движение в районе Нахичевани на пересечении улиц 33-я линия и Городовикова.

Уже завтра, 9 января, и по 28 февраля будет ограничено движение по ул. Текучёва и по площади Химиков. Это связано с переносом сроков работ на подземных коммуникациях по пр. Театральному. Также с 9 января и до конца февраля из-за работ на газопроводе ограничат движение пешеходов в районе ул. Максима Горького, № 204.

А с 14 января в разных районах донской столицы вводятся ограничения движения транспорта из-за ремонта водопроводных и канализационных сетей.