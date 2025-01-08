В центре Ростова с 11 января круглосуточно запретят парковку

Уже завтра, 9 января, и по 28 февраля будет ограничено движение по ул. Текучёва и по площади Химиков. Это связано с переносом сроков работ на подземных коммуникациях по пр. Театральному. Также с 9 января и до конца февраля из-за работ на газопроводе ограничат движение пешеходов в районе ул. Максима Горького, № 204.