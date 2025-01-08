В Калининграде нашли подрядчика для капремонта улицы Майской. На эти цели выделили 148,5 миллионов рублей. Результаты торгов опубликовали на сайте госзакупок.
На аукцион поступило три заявки. Победителем признали ООО «Мосинжиниринг». Компания выполнит работы за 147,7 миллионов рублей. Администрация уже заключила договор с подрядчиком.
Специалистам предстоит капитально отремонтировать улицу Майскую на всём её протяжении: от Еловой аллеи до переулка Майского. Подрядчик должен привести в порядок проезжую часть, обустроить велодорожки и тротуары. Также специалисты оборудуют ливнёвки, освещение и камеры «Безопасного города». Отремонтировать улицу необходимо в течение 320 дней с даты заключения контракта.
Ранее стало известно, что к активным работам по реконструкции улицы Майской приступят весной 2025 года. Глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов объяснял, что на участке находится несколько пересечений с теплотрассой.