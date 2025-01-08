В Калининграде нашли подрядчика для капремонта улицы Майской

Специалистам предстоит капитально отремонтировать улицу Майскую на всём её протяжении: от Еловой аллеи до переулка Майского. Подрядчик должен привести в порядок проезжую часть, обустроить велодорожки и тротуары. Также специалисты оборудуют ливнёвки, освещение и камеры «Безопасного города». Отремонтировать улицу необходимо в течение 320 дней с даты заключения контракта.