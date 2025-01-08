Под Ростовом из-за короткого замыкания во дворе частного дома сгорела баня

В чрезвычайном ведомстве отметили, что в хуторе Бакланники местные жители заметили, что у соседей загорелась баня. 6 января в 23.10 они позвонили в МЧС и сообщили о случившемся. В это время хозяева дома не подозревали о пожаре в бане.