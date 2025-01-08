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Под Ростовом из-за короткого замыкания во дворе частного дома сгорела баня

В Рождественский сочельник в Ростовской области сгорела баня.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорском районе Ростовской области в одном из частных подворий сгорела баня. Огнеборцы не допустили распространение огня на жилой дом, сообщили в донской пресс-службе МЧС.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что в хуторе Бакланники местные жители заметили, что у соседей загорелась баня. 6 января в 23.10 они позвонили в МЧС и сообщили о случившемся. В это время хозяева дома не подозревали о пожаре в бане.

На место прибыло восемь пожарных, они использовали две спецмашины. Сотрудники МЧС справились с огнем на площади 24 кв метра, а также не допустили распространение огня на жилой дом.

В ведомстве призвали людей не перегружать электросети.