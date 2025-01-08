Мост через реку Урал в Челябинской области закрыли на 10 месяцев

В администрации Магнитогорска заверили, что специалисты проанализировали текущие маршруты и определили наиболее востребованные направления. «Для жителей разработаны альтернативные маршруты движения муниципального транспорта, проведены ремонт трамвайных путей и расширение улицы Кирова», — говорится в комментарии.