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Мост через реку Урал в Челябинской области закрыли на 10 месяцев

Мост через реку Урал в Челябинской области закрыли на 10 месяцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По мосту “Северный переход” прекращено движение транспортных средств в связи с его капитальным ремонтом», — напоминают накануне первого рабочего дня 2025 года власти Магнитогорска.

Ремонт Северного моста — необходимая мера, которая позволит обеспечить безопасность и долгосрочную эксплуатацию одного из ключевых транспортных объектов города, говорят чиновники.

Планируется, что все работы займут порядка 10 месяцев.

В администрации Магнитогорска заверили, что специалисты проанализировали текущие маршруты и определили наиболее востребованные направления. «Для жителей разработаны альтернативные маршруты движения муниципального транспорта, проведены ремонт трамвайных путей и расширение улицы Кирова», — говорится в комментарии.