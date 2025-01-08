В Мурадымовском ущелье Башкирии у зубров родились пять детенышей

В Мурадымовском ущелье Башкирии у зубров, которые были переселены сюда из Беловежской пущи, появилось на свет пять детенышей. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава республики Радий Хабиров.
Зубры прибыли в Башкирию весной 2023 года. Этот проект стал возможен благодаря инициативе Радия Хабирова. Таким образом, специалисты стремятся не только сохранить этот вид животных, но и приумножить биоразнообразие региона.
— Вторая зима наших зубров в Мурадымовском ущелье. Башкортостан стал для них домом, — написал Радий Хабиров в телеграмм-канале.
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