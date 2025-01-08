«Бесславное покидание стен»: Мечтающую о роли Кондулайнен гонят из театра на пенсию

Ранее Life.ru сообщал, что Елена Кондулайнен начала восстанавливаться после инсульта. К актрисе вернулся голос. Напомним, она была госпитализирована с подозрением на инсульт в 2020 году. Звезда почувствовала себя плохо в ресторане в Парке Горького. Позднее актриса получила перелом руки в больнице. Кондулайнен даже поехала в Египет, чтобы восстановиться, но там упала с лестницы и сломала берцовую кость.