Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бесславное покидание стен»: Мечтающую о роли Кондулайнен гонят из театра на пенсию

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен после успешной борьбы с последствиями инсульта изъявила желание вернуться на родную сцену. Однако Театр Луны, где актриса прослужила без малого 30 лет, гонит её на пенсию, не давая даже прощальной роли, пишет сайт mk.ru.

Источник: Life.ru

«Считаю, что театр вполне может мне дать небольшую роль, для того хотя бы, чтобы проводить меня на пенсию как заслуженного работника… Я это заслужила, а не бесславное тихое некрасивое насильственное покидание стен», — заявила Кондулайнен.

Ранее Life.ru сообщал, что Елена Кондулайнен начала восстанавливаться после инсульта. К актрисе вернулся голос. Напомним, она была госпитализирована с подозрением на инсульт в 2020 году. Звезда почувствовала себя плохо в ресторане в Парке Горького. Позднее актриса получила перелом руки в больнице. Кондулайнен даже поехала в Египет, чтобы восстановиться, но там упала с лестницы и сломала берцовую кость.