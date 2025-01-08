Пункт помощи для спасения птиц от мазута открыли в Евпатории

В Евпатории начал работать пункт для оказания помощи птицам, пострадавшим от мазута. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
Пункт оказания первой помощи птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов организован на территории предприятия «Экоград» при поддержке врачей Евпаторийского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра и волонтеров. Здесь специалисты проводят все необходимые процедуры и затем отправляют птиц на реабилитацию в парк львов «Тайган».
При обнаружении птиц или животных, пострадавших от мазута, просят немедленно сообщить об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: +7 (36569) 4−20−50, +79788987909.
Напомним, ранее МЧС Крыма опубликовало информацию о пунктах помощи для птиц, пострадавших от мазута.