Пункт помощи для спасения птиц от мазута открыли в Евпатории

Пункт оказания первой помощи птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов организован на территории предприятия «Экоград» при поддержке врачей Евпаторийского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра и волонтеров. Здесь специалисты проводят все необходимые процедуры и затем отправляют птиц на реабилитацию в парк львов «Тайган».