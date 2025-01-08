Терапевт объяснила, как предотвратить отит и помогут ли в этом наушники

Терапевт уточнила, что подобрать грамотное лечение сможет лишь отоларинголог. Специалист возьмёт бактериальный посев, определит, какие именно антибактериальные капли необходимы и правильно скорректирует терапию. Радина добавила, что наушники могут защитить уши, если не носить шапку, так как устройства закрывают слуховой проход. Однако они не всегда подходят, так как головной убор полностью закрывает голову, включая лоб, где тоже находится пазуха. По словам медика, важно не застудить указанные области. Терапевт посоветовала зимой всё-таки полностью покрывать голову шапкой.