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Милиция сказала о 4500 забытых вещах на железнодорожном вокзале Минска

В МВД сказали, что белорусы больше не забирают себе найденные вещи.

Источник: Комсомольская правда

В милиции сказали, почему белорусы больше не забирают находки, а отдают дежурному вокзала, сообщает газета «На страже».

В МВД обратили внимание на то, что белорусы сейчас практически не присваивают найденные вещи. Так, в последнее время практически не регистрируют правоохранители фактов присвоения забытых кем-то вещей.

— После того как в СМИ стали широко освещать, что подобные действия квалифицируются как кража, пассажиры все чаще приносят бесхозную поклажу дежурному по вокзалу, — прокомментировали в пресс-службе.

Также в милиции уточнили, что только в 2024-м пассажиры железнодорожного вокзала сдали больше 4,5 тысячи утерянных предметов. Чаще всего на вокзале теряют телефоны, ноутбуки, одежду, деньги.

Тем временем минчанин получил 9 лет тюрьмы за махинации на $357 тысяч с китайскими авто.

А еще в Гродно одинокий мужчина поджег дверь соседа, который веселился с женой.