«Прощай, воин!»: в омском приюте для собак простились с любимым питомцем

Сегодня в телеграм-канале омского приюта для собак «Друг» появилось сообщение о гибели одного из самых узнаваемых символов организации пса Ареса. О смерти питомца сообщила директор приюта Татьяна Дугина.
«Сегодня мы с тяжелым сердцем сообщаем о потере нашего любимого Ареса. Несмотря на все невзгоды, с которыми он столкнулся, его душа оставалась полна надежды и любви. Арес никогда не был домашним, но у него был человек, чья безграничная любовь стала для него маяком в жизни. Эта любовь давала ему силы бороться с предательством семьи, отловом, чумкой и опухолью», — трогательно простилась с питомцем руководитель приюта «Друг».
Арес долгое время боролся сразу с несколькими серьезными болячками. Главная из них — образование в брюшной полости. Из-за этого у собаки плохо работали внутренние органы. Приют и омские волонтеры делали все возможное, чтобы продлить жизнь любимой собаке.
Омский «Друг» помогает животным с 2008 года, когда хозяева от них оказываются из-за ситуации в семье или заболевания у питомца. Если вы хотите помочь подопечным приюта, то переходите на страничку сообщества. Ранее мы рассказывали как приют «Омские хвостики» помогает своим подопечным.