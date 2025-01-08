«Прощай, воин!»: в омском приюте для собак простились с любимым питомцем

«Сегодня мы с тяжелым сердцем сообщаем о потере нашего любимого Ареса. Несмотря на все невзгоды, с которыми он столкнулся, его душа оставалась полна надежды и любви. Арес никогда не был домашним, но у него был человек, чья безграничная любовь стала для него маяком в жизни. Эта любовь давала ему силы бороться с предательством семьи, отловом, чумкой и опухолью», — трогательно простилась с питомцем руководитель приюта «Друг».