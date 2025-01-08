Энергокризис: с начала года в Приднестровье произошло около тысячи аварий

ТИРАСПОЛЬ, 8 янв — Sputnik. С начала наступившего 2025 года в Приднестровье произошло уже около тысячи аварий на электросетях, и постоянно растет нагрузка на них, сообщили в Оперштабе.
Только за минувшие сутки на «Единые распределительные электрические сети» (ГУП «ЕРЭС») поступило 165 заявок. Из-за аварий без света оставались свыше 4 300 человек. Как отмечают в Оперштабе, электричество вернулось в дома благодаря работе 130 энергетиков аварийных бригад.
Чтобы снизить огромную нагрузку на сети, в ГУП «ЕРЭС» настоятельно просят приднестровцев соблюдать простые правила во время веерных отключений.
Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что уровень потребления электроэнергии в настоящее время на 30% превышает возможности генерирующих мощностей.
С 6 января продолжительность веерных отключений в Приднестровье увеличена с четырех до восьми часов в сутки, дважды в день. В целях экономии было прекращено снабжение горячей водой и теплом жилых домов, остановлены промышленные предприятия. Основным источником электроэнергии в Приднестровье выступает Молдавская ГРЭС, она переведена на уголь и сможет работать в таком режиме около 50 дней, максимум до середины февраля.
На территории Приднестровья с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.