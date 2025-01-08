Энергокризис: с начала года в Приднестровье произошло около тысячи аварий

С 6 января продолжительность веерных отключений в Приднестровье увеличена с четырех до восьми часов в сутки, дважды в день. В целях экономии было прекращено снабжение горячей водой и теплом жилых домов, остановлены промышленные предприятия. Основным источником электроэнергии в Приднестровье выступает Молдавская ГРЭС, она переведена на уголь и сможет работать в таком режиме около 50 дней, максимум до середины февраля.