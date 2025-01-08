В Башкирии ограничат продажу алкоголя в ночных «наливайках»

С 1 марта 2025 года в Башкирии вступят в силу новые правила, касающиеся продажи алкогольных напитков в общественных заведениях, расположенных в многоквартирных домах. Министерство торговли и услуг республики объявило о введении ограничений на продажу алкоголя в ночное время.