В Башкирии ограничат продажу алкоголя в ночных «наливайках»

С 1 марта 2025 года в Башкирии вступят в силу новые правила, касающиеся продажи алкогольных напитков в общественных заведениях, расположенных в многоквартирных домах. Министерство торговли и услуг республики объявило о введении ограничений на продажу алкоголя в ночное время.
По новым правилам, в заведениях общественного питания, за исключением ресторанов, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, продажа алкогольной продукции будет запрещена с 23:00 до 8:00.
Однако есть и исключение — в новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января продажа алкоголя будет разрешена с 23:00 до 3:00.
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