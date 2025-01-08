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В Башкирии ограничат продажу алкоголя в ночных «наливайках»

В Башкирии значительно ограничат продажу алкоголя в ночное время.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2025 года в Башкирии вступят в силу новые правила, касающиеся продажи алкогольных напитков в общественных заведениях, расположенных в многоквартирных домах. Министерство торговли и услуг республики объявило о введении ограничений на продажу алкоголя в ночное время.

По новым правилам, в заведениях общественного питания, за исключением ресторанов, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, продажа алкогольной продукции будет запрещена с 23:00 до 8:00.

Однако есть и исключение — в новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января продажа алкоголя будет разрешена с 23:00 до 3:00.

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