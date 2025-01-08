Замедляет старение и чистит кровь: Нутрициолог рассказала о полезных и вредных свойствах граната

«Гранат содержит много антиоксидантов, которые опять же замедляют старение и способствуют снижению воспаления в организме. Гранат способствует правильной детоксикации — а процесс детокса один из самых важных. То есть он участвует в очищении в целом, поэтому, можно сказать, что чистит кровь. Курильщикам гранат, конечно, никак не помогает вывести из организма все токсины, им поможет только чёткое намерение бросить курить», — подчеркнула нутрициолог.