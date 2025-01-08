Flydubai продлил ограничения на полёты в Сочи и Минеральные Воды до 22 января

В официальном заявлении Flydubai уточняется, что полёты между Дубаем (DXB) и аэропортами Минеральных Вод (MRV) и Сочи (AER) приостановлены до указанной даты включительно. Пассажирам, чьи рейсы попали под отмену, рекомендуется связаться с контакт-центром авиакомпании или своим туристическим агентом для уточнения вариантов перебронирования или возврата средств.