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Flydubai продлил ограничения на полёты в Сочи и Минеральные Воды до 22 января

Туроператоры пересаживают туристов на другие рейсы.

Источник: Аргументы и факты

Эмиратский лоукостер Flydubai временно приостановил регулярные рейсы в Сочи и Минеральные Воды до 22 января 2025 года. Как сообщили представители авиакомпании ТАСС, решение принято по операционным причинам.

В официальном заявлении Flydubai уточняется, что полёты между Дубаем (DXB) и аэропортами Минеральных Вод (MRV) и Сочи (AER) приостановлены до указанной даты включительно. Пассажирам, чьи рейсы попали под отмену, рекомендуется связаться с контакт-центром авиакомпании или своим туристическим агентом для уточнения вариантов перебронирования или возврата средств.

Ранее «Югополис» писал, что самолёты Flydubai не будут летать до Сочи и Минвод до конца новогодних праздников.