Эйсмонт рассказала об интервью Лукашенко белорусским негосударственным СМИ

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала об интервью главы страны белорусским негосударственным СМИ, сообщили в фильме «Время выбрало нас» на телеканале «Беларусь 1».
В частности, Эйсмонт обратила внимание на то, что президент Беларуси Александр Лукашенко был открыт к разговору с представителями негосударственных СМИ в 2015 году и в интервью ответил на все заданные вопросы. Интервью негосударственным СМИ было проведено 4 августа 2015-го. На него были приглашены три журналиста белорусских видных на тот момент негосударственных средств массовой информации. Интервью продлилась свыше четырех часов, были получены ответы на все вопросы журналистов.
— Президент был открыт к разговору. Длился он гораздо дольше запланированного, — напомнила пресс-секретарь белорусского лидера.
Еще Наталья Эйсмонт заметила, что тематика того разговора была «на удивление традиционной», и что все ожидаемые вопросы прозвучали. В частности, накануне президентских выборов были вопросы внутренней повестки, а самым обсуждаемым стал вопрос о ситуации в Украине.
Еще журналисты задали вопросы экономики, интересуясь, когда «Беларусь пойдет по тому самому либеральному, рыночном пути по аналогии с Западом, который им так нравился и нравится».
— Достаточно долго, насколько я помню, говорили, ставили журналисты тоже волнующий их, но на самом деле никогда не стоящий остро в нашей стране языковой вопрос, — вспомнила она.
Отдельно Наталья Эйсмонт подчеркнула, что для Александра Лукашенко этот разговор не был особенным или сложным. И еще она поделилась, что пресс-служба президента по доведенному главой государства принципу никогда не запрашивает вопросы к интервью при его подготовке.
— Президент всегда готов ответить на все вопросы, — добавила она.
А еще Эйсмонт вспомнила, что после коллеги интервьюеров раскритиковали их за то, что по их мнениям на интервью не прозвучало «ни одного острого, какого-то радикального вопроса».
Сама же пресс-секретарь отметила, что представители негосударственных СМИ «достаточно стройно отработали» то интервью, как она считает, понимая степень ответственности.
— Естественно, с легким налетом ангажированности. С легким, потому что мы понимаем наши сегодняшние реалии. Тогда они этому, наверное, еще только учились, — заключила пресс-секретарь Александра Лукашенко.
Кроме того, Наталья Эйсмонт назвала главный критерий для интервью с Лукашенко.