Эйсмонт рассказала об интервью Лукашенко белорусским негосударственным СМИ

В частности, Эйсмонт обратила внимание на то, что президент Беларуси Александр Лукашенко был открыт к разговору с представителями негосударственных СМИ в 2015 году и в интервью ответил на все заданные вопросы. Интервью негосударственным СМИ было проведено 4 августа 2015-го. На него были приглашены три журналиста белорусских видных на тот момент негосударственных средств массовой информации. Интервью продлилась свыше четырех часов, были получены ответы на все вопросы журналистов.