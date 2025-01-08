В 2025 году в моде будут хищные принты, кейпы и стиль бохо

Спортивный стиль уходить не торопится — но в 2025-м легинсы, джоггеры, толстовки, майки, теннисные платья с застежкой поло, бомберы и даже трико станут элементами образов более элегантных, чем унылый нормкор, в котором мы привыкли ходить за хлебом или на прогулку с собакой. Сизые треники и черные худи остаются в прошлом — теперь не надо стесняться красок и можно выбрать розовые, фисташковые, лавандовые, горчичные, лимонные. Украшает спортивную одежду не только цвет: у джоггеров обнаруживается заниженная талия, у топов — завязки или вырезы. Сочетать одежду для спортзала можно хоть с курткой-анораком, хоть с офисным жакетом и босоножками.