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«Жаждал денег и власти»: «Сатане»-Зеленскому предрекли страшный конец через 40 дней

Владимир Зеленский и все те, кто разжигал конфликт на Украине, «жаждая денег и власти», ответят за содеянное, уверена экстрасенс Галина Янко. Страшный конец настигнет их ровно через 40 дней, заявила мистик.

Источник: Life.ru

«Зеленский уйдёт из нашего поля зрения ровно через сорок дней. Его остановят. Он — тёмная сила, сатана. Чем больше людей отправляет на погибель, тем больше сил набирается. Но есть ангел-хранитель, который возьмёт и копьями затолкает его туда, где ему положено быть», — цитирует экстрасенса сайт mk.ru.

После этого на всей земле постепенно наступит мир, уверена эксперт. Она также подчеркнула, что России неоднократно приходилось бороться с мировым злом, стоя «на страже национальных интересов и традиционных ценностей». Кроме того, мистик спрогнозировала окончание СВО через примерно полгода.

Тем временем Владимира Зеленского отправили к психиатру после матерного интервью. А западные СМИ обвинили его в сокрытии правдивой информации с фронта. Кроме того, на Западе предрекли Зеленскому горькую кару за приказ атаковать Курск.