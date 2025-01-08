«Зеленский уйдёт из нашего поля зрения ровно через сорок дней. Его остановят. Он — тёмная сила, сатана. Чем больше людей отправляет на погибель, тем больше сил набирается. Но есть ангел-хранитель, который возьмёт и копьями затолкает его туда, где ему положено быть», — цитирует экстрасенса сайт mk.ru.
После этого на всей земле постепенно наступит мир, уверена эксперт. Она также подчеркнула, что России неоднократно приходилось бороться с мировым злом, стоя «на страже национальных интересов и традиционных ценностей». Кроме того, мистик спрогнозировала окончание СВО через примерно полгода.
Тем временем Владимира Зеленского отправили к психиатру после матерного интервью. А западные СМИ обвинили его в сокрытии правдивой информации с фронта. Кроме того, на Западе предрекли Зеленскому горькую кару за приказ атаковать Курск.