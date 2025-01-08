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В Самарской области ожидается сильный ветер 9 января

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: -7° 3 м/с 73% 763 мм рт. ст. +1°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области непогода не стремится отступать. Местных жителей предупредили о приближении сильного ветра, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжского УГМС».

— 9 января местами в регионе ожидается сильный южный и юго-западный ветер, порывы которого достигнут 17−22 метров в секунду. Возможно образование гололедицы, днем местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, — отметили синоптики.

Сотрудники ГУ МЧС России по региону отметили, что в период непогоды автомобилистам следует быть внимательнее. Во избежание заносов на дороге лучше не допускать резких маневров и обгонов.