В Самарской области ожидается сильный ветер 9 января

В Самарской области непогода не стремится отступать. Местных жителей предупредили о приближении сильного ветра, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжского УГМС».
— 9 января местами в регионе ожидается сильный южный и юго-западный ветер, порывы которого достигнут 17−22 метров в секунду. Возможно образование гололедицы, днем местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, — отметили синоптики.
Сотрудники ГУ МЧС России по региону отметили, что в период непогоды автомобилистам следует быть внимательнее. Во избежание заносов на дороге лучше не допускать резких маневров и обгонов.