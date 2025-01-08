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В Омске проверили места торговли елками на предмет мусора

Специалисты городской администрации проверили несколько елочных базаров в Ленинском округе Омска.
Источник: Комсомольская правда

В Омске специалисты администрации проверили точки торговли елками. Задача контролирующих органов — убедиться, что после активной торговли продавцы убрали за собой ветки, нереализованные елки и привели территорию в порядок.

Комиссия проверила шесть точек елочной торговли в Ленинском округе. Как оказалось, предприниматели ответственно отнеслись к своей работе и убрали весь мусор за собой.

В 2024 году в Ленинском округе провели 24 рейда по выявлению несанкционированной торговли елками. В результате нарушителям выписали 41 протокол.

Ранее мы писали, что в этом году площадок для специализированного сбора ненужных елок в Омске не будет. Все насаждения необходимо будет утилизировать через свою управляющую компанию.