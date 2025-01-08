В Омске проверили места торговли елками на предмет мусора

В Омске специалисты администрации проверили точки торговли елками. Задача контролирующих органов — убедиться, что после активной торговли продавцы убрали за собой ветки, нереализованные елки и привели территорию в порядок.
Комиссия проверила шесть точек елочной торговли в Ленинском округе. Как оказалось, предприниматели ответственно отнеслись к своей работе и убрали весь мусор за собой.
В 2024 году в Ленинском округе провели 24 рейда по выявлению несанкционированной торговли елками. В результате нарушителям выписали 41 протокол.
Ранее мы писали, что в этом году площадок для специализированного сбора ненужных елок в Омске не будет. Все насаждения необходимо будет утилизировать через свою управляющую компанию.