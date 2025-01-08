Китайский гороскоп 2025: Каким животным придётся несладко в год Зелёной Змеи

Лошадь — символ движения, активности и стремления к свободе. Но в год Змеи её энергия может казаться заторможенной. Лошадь хочет действовать быстро, но сталкивается с невидимыми барьерами. Ей может показаться, что всё идёт не так, как было задумано. Змея же учит Лошадь терпению и осознанности, что для неё крайне непросто. Энергия года может принести Лошади чувство разочарования, если она будет пытаться ломать стену головой. Совет для Лошади: примите паузу как часть пути. Не торопитесь — лучше разберитесь в том, что вам действительно нужно.