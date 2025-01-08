Минздрав провел проверку нижегородских поликлиник после жалоб на очереди

Первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников провёл внеплановую проверку поликлиник и больниц. Об этом сообщил главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Утром 8 января побывал в поликлинике на Бору. На это медучреждение ранее поступали жалобы от местных жителей — люди говорили об огромных очередях.
— На Бору оказалось всего два пациента, оба недовольные: «Всë закрыто! К врачу не попасть!», — сообщил Алексей Никонов. — Оказалось, одному пациенту врач назначил визит на завтра, мужчина перепутал дни. Другой пациент перепутал адрес, его ждали в лаборатории Борской ЦРБ.
Были проведены проверки работы нескольких поликлиник в Нижнем Новгороде: № 4, 7, 21, а также городской больницы № 12. Отмечено низкое количество пациентов, причём пиковый показатель составил 11 человек в поликлинике Верхних Печерах.
— В целом отмечен высокий уровень организации неотложной медпомощи. Есть отдельные замечания, их доведут до главных врачей, — уточнил Никонов.
К примеру, в предпраздничный период поликлиники будут рекомендованы к корректировке режима работы на сервисе «Яндекс. Карты», поскольку многие жители города ориентируются именно на этот ресурс, а информация о времени работы нередко оказывается неточной.