В центре Ростова из-за аварии без электричества остались тысячи людей

В Ростове 8 января в 13.25 произошла авария на электрооборудовании в сети 6 кВ. Из-за этого в центре города оказались без света жители 19 улиц, сообщили в «Донэнерго».
В частности, без света остались люди, живущие в домах по улицам:
— улица Станиславского,
— улица Красных Зорь;
— переулок Державинский;
— улица Нижнебульварная;
улица Седова;
— улица 7 Февраля;
— проспект Театральный;
— улица Очаковская;
— переулок Грибоедовский;
— улица Большая Садовая;
— улица Гоголевская;
— улица Социалистическая;
— улица Ломоносовская;
— переулок Крепостной;
— переулок Газетный;
— улица Петровская;
— переулок Нахичеванский;
— улица Суворова;
— улица Журавлева.
Предполагается, что электроснабжение восстановят в течение трех часов. Сделают это без предупреждения людей.