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В центре Ростова из-за аварии без электричества остались тысячи людей

На 19 улицах в центре Ростова пропало электричество.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове 8 января в 13.25 произошла авария на электрооборудовании в сети 6 кВ. Из-за этого в центре города оказались без света жители 19 улиц, сообщили в «Донэнерго».

В частности, без света остались люди, живущие в домах по улицам:

— улица Станиславского,

— улица Красных Зорь;

— переулок Державинский;

— улица Нижнебульварная;

улица Седова;

— улица 7 Февраля;

— проспект Театральный;

— улица Очаковская;

— переулок Грибоедовский;

— улица Большая Садовая;

— улица Гоголевская;

— улица Социалистическая;

— улица Ломоносовская;

— переулок Крепостной;

— переулок Газетный;

— улица Петровская;

— переулок Нахичеванский;

— улица Суворова;

— улица Журавлева.

Предполагается, что электроснабжение восстановят в течение трех часов. Сделают это без предупреждения людей.