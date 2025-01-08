Художник-постановщик Вахтанговского театра Круглов умер на работе в свой выходной

Как рассказали SHOT в театре, сегодня 66-летний Круглов приехал на работу. По дороге в кабинет ему резко стало плохо, мужчина упал без сознания. На место приехали медики, но только констатировали остановку сердца. «Вот так заканчиваются новогодние праздники», — сказал директор театра Кирилл Крок.