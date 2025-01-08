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Художник-постановщик Вахтанговского театра Круглов умер на работе в свой выходной

Заслуженный работник культуры России, художник-постановщик Владимир Круглов умер прямо в театре имени Вахтангова. Предварительно, у него случился сердечный приступ.

Источник: Life.ru

Как рассказали SHOT в театре, сегодня 66-летний Круглов приехал на работу. По дороге в кабинет ему резко стало плохо, мужчина упал без сознания. На место приехали медики, но только констатировали остановку сердца. «Вот так заканчиваются новогодние праздники», — сказал директор театра Кирилл Крок.

Круглов — заслуженный работник культуры России, как художник-постановщик участвовал в выпуске спектаклей «Дневник Анны Франк», «Сказки старого Арбата», «Два часа в Париже с одним антрактом» и др. Также он заведовал бутафорско-декоративным цехом.

А в пятницу, 3 января, умер заслуженный артист России, актёр Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Александр Зотов. На 5 января был запланирован спектакль с его участием «Други игрищ и забав» по рассказам Василия Шукшина.