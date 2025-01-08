Губернатор Кубани посетил волонтёрский штаб в Анапе и осмотрел территорию пляжа

Глава региона также пообщался со спасателями и добровольцами.
«То, что мы видели на побережье 2 недели назад и то, что наблюдаем сегодня — 2 разные картины. Сейчас мазут на пляжи выбрасывает не крупными сплошными пятнами, а крошкой. Если её не убрать, то летом при больших температурах она, конечно, начнёт плавиться. Нужно решить, как эффективнее бороться с этим новым вызовом, продумать действенные способы просеивания грунта».
Глава региона осмотрел штаб добровольцев возле санатория «Белый пляж». Поговорил с волонтёрами, осведомился, хватает ли им нужного инвентаря и СИЗов. Участники ликвидации последствий ЧС сообщили, что им предоставляют костюмы, сапоги, лопаты, маски и перчатки. В пункте обогрева активистам предоставляют чай, кашу, выпечку.
На данный момент возле санатория «Белый пляж» побережье от мазута чистят спасательные службы и МЧС, представители администрации Джигинского и Первомайского сельских округов города-курорта, сотрудники образовательных и культурных учреждений. Помощь оказывают и студенческие спасотряды из столицы России, Оренбурга, Владивостока.
Кроме волонтёрских центров, в Джемете развернули палатку Центра медкатастроф с необходимым оборудованием. Каждый день студенты медуниверситета патрулируют пляжи и контролируют состояние волонтёров.
Вениамин Кондратьев выразил благодарность всем оперслужбам, волонтёрам, федеральным коллегам, представителям Морспасслужбы за проделанную работу.
Ранее «МК на Кубани» рассказывал, что что 7 января последствия ЧС в Анапе и Темрюкском районе ликвидировали 6,8 тысячи человек.