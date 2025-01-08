Губернатор Кубани посетил волонтёрский штаб в Анапе и осмотрел территорию пляжа

«То, что мы видели на побережье 2 недели назад и то, что наблюдаем сегодня — 2 разные картины. Сейчас мазут на пляжи выбрасывает не крупными сплошными пятнами, а крошкой. Если её не убрать, то летом при больших температурах она, конечно, начнёт плавиться. Нужно решить, как эффективнее бороться с этим новым вызовом, продумать действенные способы просеивания грунта».