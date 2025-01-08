Незаконных религиозных организаций в Беларуси не выявлено

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Деятельность незарегистрированных религиозных объединений в Беларуси не зарегистрирована, сказал заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей Сергей Герасименя.
Отвечая на вопрос журналиста, он уточнил, что понятие «секта» в белорусском законодательстве отсутствует — есть «незарегистрированное религиозное объединение».
«Деятельность незарегистрированных религиозных объединений на данный момент не зафиксирована в Беларуси», — сообщил Герасименя на пресс-конференции в среду.
В свою очередь протоиерей Арсений Ананко — настоятель храма Архангела Михаила в деревне Сынковичи Зельвенского района Гродненской области добавил, что с таким явлением его приход не встречался, поскольку он «находится в отдалении».
«Других объединений нет. Только приезжают те люди, которые хотят что-то получить», — отметил он.
Перерегистрация религиозных организаций
В июле 2024 года в Беларуси вступил в силу новый закон «О свободе совести и религиозных организациях». В соответствии с ним, религиозным организациям в течение одного года необходимо пройти перерегистрацию.
Сведения о таких организациях должны быть внесены в Единый государственный регистр юрлиц и ИП до 1 января 2026 года.
Одним из пунктов закона является запрет на ведение религиозными структурами политической деятельности. Также законом введен запрет на религиозные организации, деятельность которых направлена против суверенитета Беларуси.
Кроме того, в закон были внесены нормы о том, что религиозная организация может быть ликвидирована, если допустит пропаганду войны, социальной и гражданской розни, экстремистской деятельности.
В настоящее время в Беларуси зарегистрировано более 170 религиозных объединений республиканского уровня, а всего религиозных организаций около 3,5 тысячи.