Бесплатный каток впервые открылся в центре Гатчины

Кстати, для тех, у кого нет собственных коньков, предусмотрен бесплатный прокат. Правда, есть один нюанс — за пару коньков придется оставить залог в две тысячи рублей. В целом же в прокате есть более 80 пар разного размера как для детей, так и для взрослых.