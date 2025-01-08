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Бесплатный каток впервые открылся в центре Гатчины

Каток на Соборной улице готов принимать до 49 гостей за сеанс.

Источник: Комсомольская правда

Бесплатный каток под открытым небом впервые открылся в центре Гатчины. На ледовой площадке на Соборной улице уже принимают гостей. Катание проходит ежедневно с 10:00 до 21:30. Сеансы длятся по полтора часа, но между ними есть небольшие перерывы по 30 минут. Об этом пишет Online47.

— Вместимость катка составляет 49 гостей. При полной наполняемости в доступе на лед может быть отказано для обеспечения безопасности катающихся, — уточнили в администрации.

Кстати, для тех, у кого нет собственных коньков, предусмотрен бесплатный прокат. Правда, есть один нюанс — за пару коньков придется оставить залог в две тысячи рублей. В целом же в прокате есть более 80 пар разного размера как для детей, так и для взрослых.

Напомним, что покататься на коньках в Петербурге можно во множестве разных локаций. Почти везде есть прокат инвентаря.