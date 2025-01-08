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Елена Исинбаева приехала в Волгоград на прощание с тренером Трофимовым

8 января в Волгограде похоронили выдающегося тренера-легкоатлета Евгения Трофимова. Проститься с наставником пришли его ученики, в их числе двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

Евгения Трофимова не стало 3 января 2025 года, ему было 80 лет. Большую часть жизни Трофимов прожил в Волгограде, он был личным наставником Елены Исинбаевой, под его руководством спортсменка выиграла две олимпийские медали — золото в Афинах в 2004 году и бронзу в Лондоне в 2011-м.

В активе Трофимова и Исинбаевой также победы на чемпионатах мира в прыжках с шестом. Церемония прощания с легендарным тренером шестовиков состоялась на Димитриевском кладбище в Волгограде. Как сообщает телеграм-канал ProSPORT Волгоград+, на похороны приехали многие ученики Трофимова, а также олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева.

Ранее соболезнования родным и близким Евгения Трофимова и всей спортивной общественности выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.