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Глава СК затребовал доклад о деле падения наледи на ребенка в Самаре

Бастрыкин заинтересовался делом с пострадавшим ребенком в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре утром в начале января на 9-летнего мальчика упала наледь с козырька подъезда. Глава СУ СК России по Самарской области затребовал доклад по уголовному делу.

— Происшествие случилось на улице Средне-Садовой. Пострадавшего мальчика госпитализировали в медицинское учреждение с повреждениями головы, — отметили в ведомстве.

Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя самарского ведомства Александра Воеводина. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. По данному происшествию сотрудники правопорядка проводят комплекс следственных действий.

СК