Глава СК затребовал доклад о деле падения наледи на ребенка в Самаре

В Самаре утром в начале января на 9-летнего мальчика упала наледь с козырька подъезда. Глава СУ СК России по Самарской области затребовал доклад по уголовному делу.
— Происшествие случилось на улице Средне-Садовой. Пострадавшего мальчика госпитализировали в медицинское учреждение с повреждениями головы, — отметили в ведомстве.
Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя самарского ведомства Александра Воеводина. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. По данному происшествию сотрудники правопорядка проводят комплекс следственных действий.