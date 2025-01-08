Младенец-гигант родился в Жамбылской области

«Такие детки во всемирной акушерской практике называются “плод-гигант”. Благодаря врачам и высокому профессионализму первые роды Айгерим Тукеевой прошли успешно с помощью кесарева сечения, что имеет большое преимущество, так как родовые травмы практически исключены. Малыш Айгерим Тукеевой и Бекзата Тлеубердинова родился весом 6 кг 140 г», — говорится в сообщении, распространенном в среду.