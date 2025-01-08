Роспотребнадзор отчитался о проверке качества воды в Котово

— На 08.01.2025 г. качество питьевой воды по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам. В период с 02.01.25 г. по 08.01.25 г. в пробах воды, отобранных у потребителей, отмечалось повышение мутности и железа, содержание которых постепенно снижается. Содержание остаточного хлора в разводящей сети соответствует гигиеническим нормативам, — говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.