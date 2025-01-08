Роспотребнадзор отчитался о проверке качества воды в Котово

После устранения аварийной ситуации на водопроводе Филино — Котово местные жители стали сообщать о повышенном содержании хлорки в воде. Однако, как заявляют специалисты, это нормально.
— Для обеспечения эпидемиологической безопасности был временно повышен уровень хлорсодержащих обеззараживающих средств, что может приводить к появлению характерного запаха, — сообщает ведомство.
Согласно проверке, качество воды в Котово постепенно улучшается.
— На
Сотрудники этого ведомства рекомендуют жителям Котово кипятить воду перед употреблением, либо использовать бутилированную воду.
Напомним, что проблемы в водой Котово начались 28 декабря 2024 года. В городе был создан оперативный штаб с привлечением дополнительной техники из других районов региона. А СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту коммунальной аварии.