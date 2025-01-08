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Роспотребнадзор отчитался о проверке качества воды в Котово

Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора проверили качество питьевой воды в городе Котово Волгоградской области, где больше недели коммунальщики пытались запустить в работу аварийный водовод, а население жаловалось на отсутствие ресурса, передает V102.RU.

Источник: Reuters

После устранения аварийной ситуации на водопроводе Филино — Котово местные жители стали сообщать о повышенном содержании хлорки в воде. Однако, как заявляют специалисты, это нормально.

— Для обеспечения эпидемиологической безопасности был временно повышен уровень хлорсодержащих обеззараживающих средств, что может приводить к появлению характерного запаха, — сообщает ведомство.

Согласно проверке, качество воды в Котово постепенно улучшается.

— На 08.01.2025 г. качество питьевой воды по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам. В период с 02.01.25 г. по 08.01.25 г. в пробах воды, отобранных у потребителей, отмечалось повышение мутности и железа, содержание которых постепенно снижается. Содержание остаточного хлора в разводящей сети соответствует гигиеническим нормативам, — говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Сотрудники этого ведомства рекомендуют жителям Котово кипятить воду перед употреблением, либо использовать бутилированную воду.

Напомним, что проблемы в водой Котово начались 28 декабря 2024 года. В городе был создан оперативный штаб с привлечением дополнительной техники из других районов региона. А СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту коммунальной аварии.

ЖКХ